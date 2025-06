carcere di terni violenta protesta dei detenuti

Una tensione crescente scuote il carcere di Terni, dove alcuni detenuti hanno avviato una protesta violenta, danneggiando strutture e appiccando incendi. La situazione rimane critica, con rinforzi in arrivo per ripristinare l’ordine. Uno scenario che preoccupa le autorità e pone ancora più sfide sulla gestione delle carceri italiane, alimentando un dibattito urgente sulla sicurezza e i diritti dei detenuti.

Terni, 16 giugno 2025 – Violenta protesta in corso da parte di alcuni detenuti nel carcere di Terni. In base alle prime informazioni sarebbero interessate due sezioni: la H e la G, entrambe di ‘media sicurezza’. Danneggiate alcune telecamere, suppellettili e appiccato un incendio. La situazione non è ancora stata risolta: l’area del carcere è stata isolata e sono in arrivo rinforzi. Un’altra rivolta sarebbe scoppiata nella casa circondariale di Spoleto, dove la situazione sarebbe rientrata. Ad innescare le proteste il caldo. Lo ha spiegato il Garante dei detenuti della Regione Umbria Giuseppe Caforio che teme “sia solo l'inizio di un'estate di fuoco”. 🔗 Leggi su Lanazione.it