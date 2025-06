Carcere di Nisida | tanti progetti per i giovani

Nel cuore del carcere minorile di Nisida nasce un progetto straordinario: la “Cappella Sistina dei giovani”. In collaborazione con la Fondazione Scholas Occurrentes, si invita i giovani detenuti a esprimere creativamente i loro sogni e le loro domande, trasformando il caos in un universo di speranza. Un’occasione per riscoprire la forza del cambiamento, seguendo l’invito di papa Francesco alla Gmg 2023: convertire le difficoltà in opportunità di rinascita.

Nel carcere minorile di Nisida sta sorgendo la “Cappella Sistina dei giovani”. Per i giovani detenuti il progetto con la Fondazione Scholas Occurrentes. Si rilancia così l’invito di papa Francesco alla Gmg 2023: trasformare il caos in cosmo. A partire dalla nostra vita Carcere di Nisida: uno spazio dove poter esprimere in maniera creativa le domande e i desideri dei giovani, attraverso un murale realizzato in un luogo che è insieme di sofferenza e di speranza. Ha preso vita nelle scorse settimane a Nisida, l’isola che si affaccia sull’incantevole scenario del Golfo di Napoli e che ospita il carcere minorile. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Carcere di Nisida: tanti progetti per i giovani

