Carboni e Pio Esposito | ne resterà soltanto uno! America decisiva – CdS

Carboni e Pio Esposito sono pronti a sfidarsi sul campo, ma anche fuori: chi resterà all’Inter nella prossima stagione? La risposta si deciderà in America, durante il Mondiale per Club, un crocevia cruciale per il futuro di questi talenti. Solo uno dei due potrà continuare il percorso con i nerazzurri, mentre l’altro potrebbe partire in prestito. La sfida è aperta, e l’attesa cresce: ne resterà soltanto uno.

Chivu Inter, l’obiettivo è puntare sui giovani: Esposito, Carboni e non solo, idee già chiare! - Intercettare il futuro partendo dai giovani: è questa la strategia di Cristian Chivu, pronto a valorizzare talenti come Esposito e Carboni fin dal Mondiale per Club.

La squadra è in partenza per l’America. #Chivu ha portato con se tanti ragazzi della primavera. Sono già stati aggregati anche #Sucic e gli azzurri che erano impegnati con la #Nazionale. Ci sono anche i fratelli #Esposito e #Carboni. Buon viaggio ragazzi Vai su Facebook

