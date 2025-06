Cara Ilaria Salis non le auguro di restare la solita impunita

Cara Ilaria Salis, le scrivo questa cartolina per sostenere la sua richiesta al Parlamento europeo: non devono revocarle l’immunità. Non osino. Non si permettano. Continua a leggere e scopra come il suo coraggio possa fare la differenza per tutti noi.

L'Europa deve decidere se stare dalla parte dello stato di diritto o dalla parte dell'autoritarismo». Così, alla Stampa, l'eurodeputata Avs Ilaria Salis, a dieci giorni dalla decisione del Parlamento Ue sulla richiesta ungherese di revocarle l'immunità parlamentare. Vai su Facebook

