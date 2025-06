Capua un 17enne aiuto cuoco è stato ucciso sul lavoro durante una lite

Una tragedia scuote la tranquilla masseria di Sant’Angelo in Formis, nel cuore di Capua. Alagie Sabally, un ragazzo di soli 17 anni originario del Gambia, ha perso la vita durante una lite che è degenerata in violenza. Un episodio drammatico che solleva ancora molte domande, mentre le autorità cercano di fare luce su quanto accaduto. Sul posto sono…

In una masseria di Sant’Angelo in Formis, frazione del comune di Capua (Caserta), un ragazzo di 17 anni, Alagie Sabally, è stato ucciso a coltellate. Il giovane, originario del Gambia, lavorava come aiuto cuoco. Nello scontro sono rimasti feriti anche un uomo — probabilmente colui che ha avuto il diverbio con Sabally — e una donna, che potrebbe aver tentato di separarli. Le loro condizioni non sono state ancora rese note. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Capua, che stanno conducendo le indagini sotto il coordinamento della procura di Santa Maria Capua Vetere. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e verificare se il 17enne lavorasse nella struttura con un regolare contratto. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Capua, un 17enne aiuto cuoco è stato ucciso sul lavoro durante una lite

