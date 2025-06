Capua lite in una masseria | ucciso un 17enne

Una tragedia scuote la tranquilla comunità di Sant’Angelo in Formis: un giovane di 17 anni perde la vita a causa di una violenta lite nella cucina di una storica masseria. Un episodio che lascia sgomenti e solleva numerosi interrogativi sulla sicurezza e sul clima di tensione tra i giovani. La notizia ha sconvolto l’intera provincia di Capua, lasciando un segno indelebile nel cuore di chi conosceva la vittima e la sua famiglia.

Tragedia in una nota masseria di Sant’Angelo in Formis, frazione del Comune di Capua, dove un 17enne è stato ucciso a coltellate durante una lite. Un 17enne di origine gambiana, A.S., è stato ucciso a coltellate durante una lite scoppiata nella cucina di una nota masseria di Sant’Angelo in Formis, frazione del Comune di Capua . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Capua, lite in una masseria: ucciso un 17enne

