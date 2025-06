Capua lite a coltellate | morto un 17enne Ferite altre due persone

Una tragica escalation di violenza scuote le strade di Capua e Santa Maria Capua Vetere: un litigio degenerato in una furiosa lite a coltellate ha lasciato un ragazzo di 17 anni senza vita e altre due persone ferite. Un episodio che mette in luce la fragilità della convivenza e l’urgenza di interventi per garantire sicurezza e giustizia. La comunità si stringe nel dolore, chiedendo risposte concrete e prevenzione.

Lite per futili motivi sfociata nel sangue, nella cucina di un noto ristorante al confine tra Capua e Santa Maria Capua Vetere. Un giovane, straniero, Alagie Sabally, 17 anni, è deceduto.

