Capua 17enne accoltellato a morte durante una lite in cucina

Una tragedia scuote la tranquilla comunità di Sant’Angelo in Formis: un ragazzo di appena 17 anni perde la vita durante una violenta lite in cucina, lasciando un vuoto profondo tra amici e familiari. La vicenda, ancora avvolta nel mistero, evidenzia quanto siano delicate le relazioni e quanto possa essere fatale un momento di follia. La comunità si stringe attorno al dolore, chiedendo giustizia e riflessione su questi eventi drammatici.

Una tragedia si è consumata nella serata di ieri, a Sant’Angelo in Formis, frazione del comune di Capua, in provincia di Caserta, dove un ragazzo di appena 17 anni, di origine gambiana, Alagie Sabally, è stato ucciso con una coltellata al petto nel corso di una violenta lite scoppiata all’interno di una masseria. Il giovane, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Capua, 17enne accoltellato a morte durante una lite in cucina

