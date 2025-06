Caprile la Juventus lo vorrebbe come secondo portiere | il Cagliari lo lascia partire per 15 milioni Tuttosport

Se Mattia Perin saluterà la Juventus, i bianconeri puntano su un volto giovane e promettente: Elia Caprile. Il club sardo, dopo il prestito dal Napoli, potrebbe ufficializzare il suo acquisto a titolo definitivo per 15 milioni, aprendo così le porte a un possibile ruolo di secondo portiere alla Juventus, alle spalle di Di Gregorio. Appena Perin troverà una nuova avventura, si procederà con la ricerca di un nuovo...

Mattia Perin non sarà più, molto probabilmente, un calciatore della Juventus, voglioso di un club che lo faccia giocare come primo portiere. Di conseguenza, i bianconeri avrebbero messo gli occhi su Elia Caprile, che il Cagliari riscatterà dal Napoli dopo i sei mesi di prestito in questa stagione. La Juventus pensa a Caprile come vice Di Gregorio. Scrive Tuttosport: Appena Perin coglierà l’attimo, si procederà con la ricerca di un nuovo portiere, pur partendo da un identikit piuttosto definito: un giocatore dal sicuro affidamento, che porti a casa la prestazione in contesti complicati, scomodi, quelli destinati a portieri con un livello di carisma marcato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Caprile, la Juventus lo vorrebbe come secondo portiere: il Cagliari lo lascia partire per 15 milioni (Tuttosport)

In questa notizia si parla di: caprile - juventus - portiere - cagliari

Caprile Juventus, dalla Sardegna non hanno dubbi: anche in bianconeri in corsa per il portiere del Cagliari! Le ultime - Dalla Sardegna, Caprile si conferma come uno dei nomi caldi per la Juventus. I bianconeri sono in corsa per acquisire il talento del Cagliari, attualmente in prestito dal Napoli, alla luce di un possibile addio di Perin.

La #Juventus valuta rinforzi per la porta in vista della possibile partenza di Mattia #Perin. Tra i nomi considerati c’è Elia #Caprile, portiere del #Cagliari ma di proprietà del #Napoli. Su di lui è interessato anche il #Torino. [Unione Sarda] Vai su X

Elia Caprile, portiere del Cagliari, ma di proprietà del Napoli, salta la partita tra Napoli e Cagliari. E niente, quasi mi viene da sperare che non vincano. Quasi. Vai su Facebook

Caprile, la Juventus lo vorrebbe come secondo portiere: il Cagliari lo lascia partire per 15 milioni (Tuttosport); Calciomercato Cagliari, la Juventus fa sul serio per Caprile: ecco cosa emerge -; Caprile Juventus, dalla Sardegna sicuri: bianconeri in corsa.

TUTTOSPORT - Juventus su Caprile, il Cagliari lo riscatterà dal Napoli: la cifra - Il mercato è entrato nella sua fase più calda, tutti i club di Serie A sono alla ricerca di rinforzi. Scrive msn.com