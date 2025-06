Caprile Juventus Tuttosport può essere lui il post Perin | il muro del Cagliari può crollare di fronte a questa proposta! I dettagli

Il mercato della Juventus si infiamma: con l'eventuale addio di Perin, il club potrebbe puntare su Caprile come nuovo titolare. La sfida tra i portieri si fa accesa, e le offerte per il giovane talento potrebbero mettere in crisi anche il muro del Cagliari. Scopri tutti i dettagli di questa possibile svolta e le cifre coinvolte, mentre i tifosi restano in trepidante attesa di capire quale sarĂ il futuro tra i pali bianconero.

e le possibili cifre. Il mercato Juventus si prepara alla possibile partenza di Mattia Perin, che dopo tanti anni in bianconero vuole nuovi stimoli lontano da Torino in un club che magari è pronto a garantirgli la titolaritĂ . Secondo quanto riportato da Tuttosport in cima alla lista dei sostituti c’è Caprile, di proprietĂ del Napoli ma che il Cagliari ha intenzione di riscattare per 8 milioni di euro. L’operazione potrebbe andare in porto qualora venisse presentata ai sardi una proposta da 15 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Caprile Juventus (Tuttosport), può essere lui il post Perin: il muro del Cagliari può crollare di fronte a questa proposta! I dettagli

