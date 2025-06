Capri vietato importunare i turisti | multe fino a 649 euro

Capri si protegge dai fastidi: vietato importunare i visitatori con pubblicità insistente, sotto pena di multe fino a 649 euro. Il sindaco Paolo Franco ha firmato un'ordinanza per garantire un’esperienza più serena ai turisti, limitando le attività commerciali che si avvicinano troppo con volantini e promozioni. Un passo deciso per preservare la bellezza e l’eleganza dell’isola, affinché ogni visita sia indimenticabile e rispettosa.

Un’ordinanza che punta a lasciare in pace i turisti. Il sindaco di Capri, Paolo Franco, ha emesso un provvedimento anti-petulanza nei confronti delle attività dell’isola. Cosa significa? Che bar, negozi o ristoranti di Capri non possono fare pubblicità insistente e, di conseguenza, avvicinarsi a turisti per mostrare menù, dépliant, mappe, volantini che pubblicizzano i servizi. Le sanzioni sono di quelle importanti: una multa fino a 649 euro e la possibilità di sospensione dell’attività per tre giorni. “Basta con intermediazione selvaggia, pressioni sui consumatori e occupazioni irregolari del suolo pubblico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Capri, vietato importunare i turisti: multe fino a 649 euro

