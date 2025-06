Capri vietato disturbare i turisti | arriva l' ordinanza anti petulanza

A Capri, il relax dei visitatori è sacro: arriva l’ordinanza anti petulanza. Il sindaco Paolo Falco ha messo nero su bianco un divieto che tutela l’esperienza turistica, impedendo a bar, negozi e intermediari di disturbare con volantini o offerte insistenti. Un passo importante per preservare la bellezza e la tranquillità dell’isola, garantendo a ogni turista un soggiorno sereno e piacevole. La quiete trionfa, ora più che mai.

A Capri scatta il divieto per chi promuove in modo insistente servizi turistici, ristoranti o attività commerciali. Il sindaco Paolo Falco ha firmato un’ordinanza che vieta a chiunque - bar, negozi, ristoranti o intermediari - di avvicinare turisti con menù, volantini, mappe o dépliant. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Capri, vietato disturbare i turisti: arriva l'ordinanza anti petulanza

