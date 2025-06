Capri una nuova ordinanza vieta di disturbare i turisti per fare pubblicità

Capri, l’incantevole isola famosa per il suo fascino senza tempo, si trova a un passo da un importante cambiamento. Il sindaco Paolo Falco ha firmato un’ordinanza che limita le pratiche pubblicitarie invasive, tutelando così la tranquillità dei visitatori e preservando l’eleganza del luogo. Questa mossa mira a ristabilire la serenità e l’immagine raffinata di Capri, valorizzando l’esperienza dei turisti e mantenendo intatta la magia dell’isola.

Il sindaco di Capri, Paolo Falco, ha emesso un'ordinanza che vieta la pubblicità ambulante e le pratiche commerciali invasive ai danni dei numerosi turisti che ogni anno affollano l'isola. Ristoranti e bar non potranno più promuovere le loro attività in strada, attirando i commensali tramite il personale. Le sanzioni previste variano dalla multa alla sospensione dell'attività per tre giorni. La decisione del comune mira a ristabilire la vivibilità urbana e il decoro del territorio, in particolare durante l'estate. La speranza è che Capri torni una meta tranquilla, «senza che i turisti siano continuamente avvicinati e fermati da operatori commerciali di vario genere presenti sul territorio, che incuranti di tutto cercano di proporre le più disparate prestazioni di beni e servizi, non richiesti», com'è scritto nell'ordinanza.

