Capri dice stop alla pubblicità aggressiva | ordinanza contro la petulanza turistica

a pubblicità molesta e invadente, restituendo a Capri il suo fascino autentico e la serenità che merita. Con questa iniziativa, l’isola cerca di valorizzare la qualità dell’esperienza turistica e di tutelare il relax di chi sceglie di visitarla. La rivoluzione anti-petulanza sta per cambiare il volto di Capri, rendendo più piacevole ogni passeggiata.

Il sindaco impone regole severe per proteggere i visitatori. A Capri i turisti devono poter passeggiare tranquilli, senza essere assediati da offerte e volantini. Per garantire un'esperienza più rilassata sull'isola, il sindaco Paolo Falco ha firmato un' ordinanza che vieta qualsiasi forma di promozione insistente da parte di esercizi commerciali, ristoranti e bar. La disposizione, definita "anti-petulanza", impedisce agli operatori di avvicinare i turisti per mostrare menù, mappe, dépliant o volantini pubblicitari. Chi non rispetta le nuove regole rischia multe salate e la sospensione dell'attività per tre giorni.