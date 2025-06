Capri dice basta ai promoter ambulanti Multe fino 694 euro per chi disturba turisti e residenti

Capri dice basta agli ambulanti promozionali e alla pubblicità invasiva, ripristinando il suo incanto autentico. Con multe fino a 694 euro e controlli mirati, l’isola si impegna a tutelare i turisti e i residenti, garantendo un centro storico più decoroso e vivibile. È tempo di restituire a Capri la sua atmosfera unica, preservando il suo fascino senza compromessi.

Sull’isola azzurra scatta la linea dura contro la pubblicità invadente. Sanzioni fino a 694 euro e controlli per restituire decoro e vivibilità al centro storico. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Capri dice basta ai promoter ambulanti. Multe fino 694 euro per chi disturba turisti e residenti

In questa notizia si parla di: euro - capri - dice - basta

SuperEnalotto, vincita clamorosa a Capri: quasi 160mila euro - Una ventata di fortuna soffia su Capri! Con quasi 160mila euro vinti grazie al SuperEnalotto, l'isola si prepara a festeggiare.

(? Anna Paola Merone) A Capri sbarcano circa dodicimila persone ogni tre ore. In media 50mila al giorno. Ogni giorno. È la località in Italia con il più alto indice di densità turistica: più di Roma, di Venezia, di Firenze. Più di Taormina e di Porto Cervo. Certo, Vai su Facebook

A Capri vietato disturbare i turisti: sanzioni fino a 694 euro con l’ordinanza anti-petulanza; A Capri vietato importunare i turisti: arriva l’ordinanza anti petulanza per i commercianti; Capri, vietato disturbare i turisti: multe fino a 649 euro con l'ordinanza anti petulanza.

Capri, vietato importunare i turisti: multe fino a 649 euro - Il sindaco di Capri, Paolo Franco, ha emesso un provvedimento anti- Secondo quotidiano.net

A Capri sarà vietato disturbare i turisti per fare pubblicità - Una nuova ordinanza vieta di avvicinarli per vendere attività come escursioni e gite in barca, o per provare a farli entrare nei ristoranti ... Segnala ilpost.it