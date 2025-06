Capri arriva l’ordinanza anti petulanza | vietato disturbare i turisti

A Capri, l’incantevole isola che incanta visitatori da tutto il mondo, arriva una novità importante: l’ordinanza anti petulanza firmata dal sindaco Paolo Falco. Uno stop alle promozioni insistenti e ai disturbi ai turisti, per preservare la magia e il relax che rendono unica questa perla del Mediterraneo. Con questa misura, Capri si impegna a offrire un’esperienza di visita più piacevole e rispettosa. Ecco come l’isola protegge la sua tranquillità e accoglie con rispetto chi la sceglie come meta…

Il sindaco dell’isola di Capri, Paolo Falco, ha emesso un’ordinanza anti petulanza, ovvero niente promozioni insistenti nei confronti dei turisti. I turisti, a Capri, non vanno disturbati. E per farlo capire a tutti il sindaco dell’isola, Paolo Falco, ha emesso un’ordinanza anti petulanza. Vale a dire: niente promozioni insistenti. E vale un po’ per tutti, . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Capri, arriva l’ordinanza anti petulanza: vietato disturbare i turisti

In questa notizia si parla di: capri - ordinanza - anti - petulanza

Capri, vietato disturbare i turisti: c’è l’ordinanza anti petulanza - A Capri, l’equilibrio tra accoglienza e rispetto è fondamentale. Per tutelare l’esperienza dei visitatori, il sindaco Paolo Falco ha firmato un’ordinanza anti petulanza, limitando promozioni insistenti e approcci invadenti da parte di negozi, bar e ristoranti.

A Capri vietato disturbare i turisti: sanzioni fino a 694 euro con l’ordinanza anti-petulanza https://ilsole24ore.com/art/a-capri-vietato-disturbare-turisti-sanzioni-fino-694-euro-l-ordinanza-anti-petulanza-AHVcReHB?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24 Vai su X

I turisti, a Capri, non vanno disturbati. E per farlo capire a tutti il sindaco dell'isola, Paolo Falco, ha emesso un'ordinanza anti petulanza Vai su Facebook

Capri e l'ordinanza anti petulanza, il sindaco: «I turisti non vanno importunati»; Varata a Capri un’ordinanza “anti petulanza”; «Vietato disturbare i turisti»: a Capri arriva l'ordinanza anti-petulanza. Si rischia la sospensione dell'attività per tre giorni.

A Capri vietato importunare i turisti: arriva l’ordinanza anti petulanza per i commercianti - Con l'ordinanza sindacale firmata lo scorso 13 giugno dal sindaco Paolo Falco, all'ombra dei Faraglioni si dice basta alla pubblicità fastidiosa da parte ... Segnala fanpage.it

“Basta disturbare i turisti con ‘buttadentro’, volantini e pubblicità”: la nuova ordinanza del sindaco di Capri contro la petulanza - Migliaia e migliaia di turisti stanno inondando le città italiane in questo periodo estivo ed è caccia all’affare. ilfattoquotidiano.it scrive