Caos Salernitana intossicazione alimentare per giocatori e staff

La Salernitana si trova di nuovo al centro di una drammatica emergenza: dopo la sconfitta ai playout, 21 membri tra giocatori e staff sono stati ricoverati a causa di un'intossicazione alimentare grave. Una crisi inaspettata che mette in discussione il futuro della squadra e la gestione sanitaria. Ma cosa c’è dietro questa vicenda? Scopriamolo insieme.

Roma, 16 giu. (askanews) – Non c’è pace per la Salernitana. A oltre un mese dalla fine della stagione regolare di Serie B, la squadra granata ha disputato l’andata del playout salvezza contro la Sampdoria, perdendo 2-0. Al rientro a Salerno, 21 persone tra giocatori e staff sono state trasportate d’urgenza in ospedale per una “grave intossicazione alimentare”. La società ha annullato l’allenamento odierno e ha prontamente avvisato le autorità competenti, inoltrando una denuncia alla Questura di Genova che ha fatto scattare le indagini. Contestualmente, la Salernitana ha richiesto il rinvio della gara di ritorno, inizialmente prevista per venerdì 20 giugno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

