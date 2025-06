Caos Salernitana 14 ricoveri dopo la Sampdoria | è finita malissimo

Il caos è esploso in casa Salernitana dopo la drammatica partita di andata dei playout di Serie B contro la Sampdoria, lasciando tutti senza parole. Durante il viaggio di ritorno verso Salerno, un episodio inaspettato ha scosso la squadra: ben 14 membri tra giocatori e staff sono finiti in ospedale per intossicazione. Un episodio che ha vissuto momenti surreali e di grande tensione, segnando profondamente il cammino della società.

La Salernitana, dopo la gara di andata dei playout di Serie B contro la Sampdoria, ha vissuto attimi di panico nel viaggio di rientro verso Salerno. La situazione vissuta è stata surreale, oltre che di difficile gestione tanto che 14 tra giocatori e staff sono finiti in ospedale per intossicazione. Non solo la sconfitta per la Salernitana – che all'andata dei playout a Genova ha perso 2-0 contro i blucerchiati – ma anche attimi di vero e proprio caos nel viaggio di ritorno della squadra in Campania.

