Caos monopattini al Quartiere ferrovia | Contromano e senza casco ma poche multe e zero sequestri

caotica, creando preoccupazione tra residenti e passanti. Tra contromano, mancanza di casco e poche sanzioni, il rischio di incidenti aumenta, mentre i sequestri sono praticamente inesistenti. La situazione nel Quartiere Ferrovia di Foggia si fa sempre più critica: un problema che richiede interventi immediati e mirati per garantire sicurezza e ordine nelle strade della città.

Una "diffusione incontrollata". A Foggia il caos monopattini, cagionato soprattutto dall'errato utilizzo degli stessi, cresce sempre di più, in particolar modo nel Quartiere Ferrovia: "È impossibile non notare la diffusione incontrollata di monopattini elettrici usati in maniera pericolosa e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it