Caos Circumvesuviana comitati pendolari scrivono a De Luca | A quadri Eav tolga premi produttività

Tempo di lettura: 2 minuti Una richiesta, forse una provocazione. Di sicuro un atto di protesta, sulla gestione dell'Eav. I comitati pendolari vesuviani hanno inviato una lettera aperta al governatore Vincenzo De Luca. Chiedono di non riconoscere alcun premio di produttività ai dirigenti e funzionari dell'azienda. Un'aspra critica ai vertici della holding regionale dei trasporti, con i quali è scontro aperto. A firmare la lettera sono Enzo Ciniglio (gruppo Facebook "No al taglio dei treni della Circumvesuviana"), Salvatore Ferraro (gruppo Facebook "Circumvesuviana – Eav"), l'avvocato Marcello Fabbrocini (comitato civico A.

