Cantù torna in Serie A dopo 4 anni il regalo di coach Nicola Brienza alla sua città | Era un sogno talmente grande che avevo quasi paura a pensarci

Cantù, città di passione e tradizione, celebra il ritorno in Serie A dopo 4 anni di attesa e sacrifici. Il merito di questa impresa straordinaria va a Coach Nicola Brienza, che ha trasformato sogni in realtà, risvegliando l’orgoglio di una comunità. Con determinazione e amore per la propria terra, Brienza ha guidato una rinascita che rimarrà impressa nella storia del basket italiano. Una vittoria che segna un nuovo inizio, e molto altro ancora...

“Per Cantù, per la mia città ”. Tornare alle origini per portare a termine una sfida dopo quattro anni – e 1946 giorni – di illusioni e tentativi andati a vuoto. Nicola Brienza ha trascinato Cantù fuori da un limbo chiamato A2 per tornare sul gradino più alto del basket italiano. “Una mela smembrata che si è unità perfettamente” racconta l’allenatore a ilfattoquotidiano.it. Tra metafore e senso di appartenenza, una scalata “alla Pantani”. Una stagione lunga e intensa. Mentalmente, quanto è stata dura? I playoff sono stati estremamente massacranti. La tensione è sempre molto alta: nel momento in cui hai il picco di adrenalina – come accaduto negli ultimi giorni – poi sei più tranquillo, ti rilassi e allora hai il tempo di ripensare alla stagione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cantù torna in Serie A dopo 4 anni, il regalo di coach Nicola Brienza alla sua città: “Era un sogno talmente grande che avevo quasi paura a pensarci”

DOPO 4 ANNI CANTÙ TORNA IN SERIE A1 Dopo l'Apu Udine, anche l'Acqua S.Bernardo Cantù conquista la promozione in Serie A attraverso i playoff! La squadra di Nicola Brienza, che già aveva vinto la Coppa Italia, liquida 3-0 Rimini e torna nel mass

