Cantù festeggia il ritorno in serie A del basket | bandiere biancoblù cori e sfottò alle storiche rivali Varese e Milano

Cantù esplode di entusiasmo e passione nel cuore di Piazza Garibaldi, dove le bandiere biancoblù si agitano al ritmo di cori e sfottò alle storiche rivali Varese e Milano. È un momento di gioia condivisa, di tradizione e di rivincita per una città che vive di basket. In prima fila i giovani del minibasket, con gli occhi pieni di sogni e l’entusiasmo di chi sa che questa è solo la prima di tante vittorie da celebrare...

Cantù, 16 giugno 2025 – Piazza Garibaldi è un palazzetto a cielo aperto. Le bandiere biancoblù sventolano dalle prime ore del pomeriggio: nessuno a Cantù vuole perdersi la festa per il ritorno in serie A del basket che da queste parti è un’istituzione. Ci sono persone di ogni età: chi ha visto da vicino coppe e trofei e chi ne ha sentito parlare in famiglia. In prima fila i ragazzi del minibasket, con la divisa ufficiale, non vedono l’ora di abbracciare i loro eroi. Poco dopo le 18, sul palco, viene chiamato il presidente, Roberto Allievi, accolto con il coro “C’è solo un presidente”. “Sono commosso”,sono le sue prime parole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it