Cantieri Pnrr pressing sui commissari Ora basta silenzi la città non resti al buio

La città di Caserta merita trasparenza e coinvolgimento sulla gestione dei fondi PNRR. In una lettera dettagliata, l’avvocato Pasquale Napoletano, ex presidente della Commissione di Controllo, invita la Commissione Straordinaria a fare chiarezza sui cantieri pressing e sugli interventi in corso. È ora di superare i silenzi e di garantire ai cittadini un'informazione completa, perché la trasparenza è il primo passo verso una città più forte e consapevole.

Una lettera articolata, chiara e dettagliata è stata indirizzata alla Commissione Straordinaria che guida il Comune di Caserta, con la quale l'avvocato Pasquale Napoletano – già Presidente della Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia sui progetti Pnrr – chiede ufficialmente informazioni.

