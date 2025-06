Cantieri del Pnrr trasferita la Neurochirurgia del Policlinico | A rischio la salute dei pazienti

Una decisione che, pur rispettando le scadenze del PNRR, solleva preoccupazioni sulla qualità e sicurezza delle cure offerte ai pazienti. La traslazione della neurochirurgia, fondamentale per il benessere dei malati, rischia di compromettere i livelli di assistenza e di aumentare i timori tra staff e utenti. È un equilibrio delicato tra innovazione e responsabilità: come si può garantire la tutela della salute in tempi così stretti?

Alla fine il reparto di Neurochirurgia è stato spostato. Così ha deciso il Policlinico di Palermo che, per rispettare le scadenze imposte dal Pnrr, ha avviato il trasferimento del'unità operativa complessa in locali temporanei, all'interno del padiglione che ospita l'Otorinolaringoiatria.

