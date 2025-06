cantiere in via roma il sindaco fa il punto sullo stato dei lavori

Il cantiere di via Roma si avvicina alla sua conclusione, portando con sé promesse di rinascita e miglioramento urbano. Il sindaco Daniele Vanni ha aggiornato sui progressi, annunciando la riapertura pedonale prevista dopo la prima settimana di luglio e il ripristino della circolazione normale. Un progetto ambizioso, non privo di sfide, che rappresenta un passo importante verso una città più vivibile e accessibile.

"Nelle prossime settimane sarà ultimata la posa della pietra nel tratto scavato, con previsione di riapertura pedonale della strada dopo la prima settimana di luglio. Sarà tolto il semaforo provvisorio e ripristinato il doppio senso di circolazione su via Fucini ". Lo ha fatto sapere il sindaco Daniele Vanni in merito al cantiere in corso in via Roma, non nascondendo alcune difficoltà impreviste sin qui riscontrate. Un lavoro che rientra nel progetto "Vinci Immaginari Futuri" da oltre tre milioni di euro che vedrà fra le altre cose la realizzazione una nuova pavimentazione in piazza della Libertà (con sistemazione dei muretti) la realizzazione di un percorso pedonale protetto, la risistemazione dell’incrocio a lato della chiesa (con installazione di dissuasori), la creazione di un punto panoramico in via Rossi e la riqualificazione dell’area verde della Pinetina della doccia. 🔗 Leggi su Lanazione.it