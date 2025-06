Cantagallo e l’impresa Il Pr Matteini Bresci L’Alfiere Tuttofare rappresentano da 70 anni un’eccellenza nel settore, con oltre 800 anni di storia produttiva che testimoniano una tradizione radicata e un impegno costante nella gestione del territorio. Questa piccola ansa, incastonata tra Usella e Carmignanello, simbolo di un legame secolare tra passato e presente, continua a essere un punto di riferimento per la qualità e la resilienza locale.

70 anni di attività e 800 di storia produttiva documentata: è questa l'etichetta con la quale il Gruppo Colle si presenta, vantando secoli di legami tra la piccola ansa pianeggiante fra Usella e Carmignanello incastonata fra le due sponde verticali - che in quel punto si avvicinano a dimostrare l'unione di ere passate nella stessa fragilità geologica – la sua vocazione produttiva e la gestione del territorio. Un territorio ostile fin dai tempi in cui gli opifici alimentati in quel punto dalla corrente del Bisenzio e di diversi affluenti che scendono dalla Calvana servivano per macinare sementi e poi per la lavorazione del ferro e dell'acciaio, per arrivare ad essere chiamati "fabbriche".