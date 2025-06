Canottaggio Fiamme Gialle | il quattro di coppia conquista l’oro in Coppa del Mondo

Un trionfo che fa battere forte il cuore degli appassionati di canottaggio e orgoglio nazionale: le Fiamme Gialle conquistano l'oro nella specialità del quattro di coppia alla Coppa del Mondo a Varese. Una vittoria che testimonia impegno, talento e passione, con un team che ha saputo superare ogni sfida. E questa sarà solo la prima di tante altre imprese sul podio internazionale.

Sabaudia – Il quattro di coppia dei finanzieri Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Matteo Sartori, quest’ultimo originario di Terracina e cresciuto a Sabaudia tra le fila della Sezione Giovanile delle Fiamme Gialle, vola sul tetto del mondo sotto gli occhi del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, presente a Varese per seguire le gesta degli Azzurri impegnati nella Coppa del Mondo di canottaggio. (leggi qui) Nella finale odierna, il quartetto gialloverde, con grande determinazione e voglia di riaffermarsi tra i grandi della specialità dopo l’argento olimpico di Parigi 2024, impone si da subito un ritmo infernale per gli avversari che faticano a tenere la loro velocità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

