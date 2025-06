Cannara trionfa contro Pinerolo e vola in Serie D

Una vittoria epica, un’impresa che resterà nella memoria dei tifosi: Cannara trionfa contro Pinerolo e vola in Serie D. La sfida, combattuta fino all’ultimo secondo, ha dimostrato il cuore e la determinazione della squadra, superando le aspettative e scrivendo una nuova pagina di storia. Ora, l’obiettivo è chiaro: continuare a sognare e scrivere altri capitoli di successo. La passione non si ferma qui!

PINEROLO 1. 2. (andata 0-0). PINEROLO: Marenco, D’Ippolito, Ciccone, Reymond (23’ st Olivera), Cerruti (47’ st Culotta), Tonini, Ciliberto (30’ st De Riggi), D’Orazio, Peyronel, Zeni (38’ st Cafà), Bosio. A disp.: Chiabrando, Fanotto, Orofino, Pepe, Lanzarotti. All.: Rignanese.: Stefanelli, Subbicini, Ricci, Bolletta (18’ st Schvindt), En. Bertaina, Roselli, Vitaloni (27’ st Della Vedova), Montero, Luparini (49’ st Baglioni), Ferrario, El. Bertaina. A disp.: Liotti, Malizia, Bastianini, Facchini, Coppola, Maselli. All.: Ortolani. Arbitro: Copelli di Mantova (Molino di Brescia e Filipponi di Monza, IV ufficiale Dasso di Genova). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cannara trionfa contro Pinerolo e vola in Serie D

