Cane abbandonato attaccato a un palo con un cartello | la reazione all' esperimento di Striscia

Immaginate di imbattervi in un cucciolo abbandonato legato ad un palo con un cartello: come reagireste? Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, ha condotto un esperimento sociale a Milano per scoprire le reazioni dei cittadini di fronte a questa scena toccante. Il test ha rivelato sorprendenti sfumature di umanità , solidarietà e indifferenza. Ma cosa è successo esattamente? Scopriamolo insieme.

Come reagiscono i milaesi vedendo un cane abbandonato? Risponde Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, che nei giorni scorsi ha messo a punto un esperimento sociale per capire come i cittadini di Milano si comporterebbero davanti all'abbandono di un cucciolo. Il test è stato fatto.

Un cane sordo e cieco è stato abbandonato e legato ad un albero nel bosco dai proprietari per farlo morire: l’alpinista volontario gli salva la vita - Tra Natale e Capodanno, Dado, un cane sordo e cieco, è stato abbandonato e legato ad un albero nel bosco, lasciato a morire.

