Cancro al seno con i test genomici ridotti i costi

Il cancro al seno rappresenta una delle sfide più delicate: grazie ai test genomici, oggi è possibile personalizzare il trattamento e ridurre significativamente l’utilizzo della chemio, spesso evitabile. Tuttavia, solo il 70% delle donne ha accesso a queste analisi fondamentali. Con i costi ora più contenuti, conoscere la firma molecolare può fare la differenza, offrendo nuove speranze e opzioni di cura. È arrivato il momento di sfruttare questa opportunità.

I test genomici per il cancro al seno: un'opportunità poco sfruttata per evitare la chemio. Solo il 70% delle donne con un carcinoma al seno ha accesso ai test. In alcuni casi se in fase iniziale, evitare la chemioterapia è possibile. Per saperlo però occorre conoscere la firma molecolare della malattia tramite un apposito test.

