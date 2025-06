Canale 5 cambia programmazione | tradimento slitta la notte nel cuore raddoppia

Canale 5 rivoluziona il suo prime time estivo: dal 27 giugno 2025, la soap turca Tradimento lascia il posto a La notte nel cuore, che raddoppia le sue puntate il venerdì e la domenica sera. Questa mossa strategica punta a coinvolgere ancora di più il pubblico, offrendo contenuti più amati e un palinsesto più dinamico. Scopriamo insieme tutte le novità di questa entusiasmante riorganizzazione!

Le modifiche alla programmazione di Canale 5, in vigore dal 27 giugno 2025, rappresentano un'importante riorganizzazione del prime time estivo. La rete televisiva ha deciso di sospendere temporaneamente la messa in onda serale della soap turca Tradimento, spostando invece l'attenzione su La notte nel cuore, che sarà trasmessa due volte a settimana, il venerdì e la domenica sera. Questa strategia mira a ottimizzare i contenuti più apprezzati dal pubblico e a rafforzare l'engagement durante i mesi caldi.

