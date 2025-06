Canada al via il G7 di guerra

In un mondo in rapido cambiamento, il G7 in Canada si apre con un focus cruciale: dazi, tensioni e conflitti globali. I leader delle sette nazioni più industrializzate si confrontano su come rispondere alle sfide di un’epoca turbolenta, dove pace e stabilità sono più che mai in discussione. Seguiamo insieme le decisioni che potrebbero plasmare il futuro del nostro pianeta, perché ogni scelta conta.

In Canada si è aperto oggi il G7. Dazi ma soprattutto le guerre al centro dell'agenda dei leader dei 7 paesi più industrializzati.

