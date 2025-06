Camst festeggia ottant’anni | | Sviluppo e qualità

Camst celebra con orgoglio i suoi ottant’anni di eccellenza, crescita e innovazione nel mondo della ristorazione collettiva e commerciale. Con oltre 11 mila persone dedicate ogni giorno a offrire qualità e servizio, questa storia di successo è raccontata dal presidente Francesco Malaguti, che ci guida attraverso un percorso fatto di passione e dedizione. In ottanta anni di...

SONO 11 MILA le persone che lavorano ogni giorno in Camst. La ristorazione organizzata è una impresa importante. A raccontare questa storia, fatta di persone, è Francesco Malaguti, presidente di Camst group. L’azienda è tra le principali in Italia nel settore della ristorazione collettiva, servendo scuole, aziende, ospedali e case di cura. Offre anche servizi di ristorazione commerciale attraverso marchi come Tavolamica. In ottanta anni di storia, Camst group ha attraversato la vita degli italiani e ha visto cambiare i costumi, anche a tavola. Per questo la storia di questa impresa, nata nel cuore dell’Emilia-Romagna, alle porte di Bologna, racconta al meglio quella del Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net