Campogalliano rivede la mobilità | Togliere spazio alle auto e ridarlo alle persone

Campogalliano si prepara a rivoluzionare il suo volto urbano, trasformando le strade da corsie per auto a spazi dedicati alle persone. Con il progetto “Campogalliano si muove - Spazio alle persone”, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con Aiforia, avvia un percorso innovativo per riconsiderare la mobilità urbana. Un passo deciso verso una città più vivibile, sostenibile e accogliente, dove ogni spazio diventa un luogo di socialità e benessere.

#PLInforma Domani #16Giugno gli Amministratori di #Campogalliano e i consulenti dell'Agenzia per la Sostenibilità #Aiforia presentano il progetto per una nuova mobilità urbana a Campogalliano per contribuire alla lotta al cambiamento climatico e migliorare Vai su X

