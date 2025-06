Campitiello | De Luca? Gli hanno risposto i cittadini con la partecipazione oggi a Napoli

A Napoli, la partecipazione dei cittadini ha risposto forte e chiara alle parole di Campitiello, dimostrando come il coinvolgimento popolare sia fondamentale nel dibattito sulla salute pubblica. La presenza attiva oggi testimonia l'importanza di ascoltare le voci della comunità, soprattutto in un momento cruciale per la regione. La vera sfida è garantire che i diritti siano rispettati e che le decisioni politiche vadano oltre le polemiche, con l’interesse dei cittadini al centro.

(Adnkronos) – "Io mi auguro che il vice ministro Cirielli non sia il candidato alla presidenza della Regione Campania, la salute è un diritto di tutti e non dobbiamo sporcarla con le polemiche politiche. Il vice ministro Cirielli è presente qui come delegato dell'Oms, il 19 luglio noi andremo a varare il Regolamento sanitario internazionale . Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: campitiello - luca - risposto - cittadini

Gli Stati Generali della Prevenzione 2025: per la salute dei cittadini o della politica? Un milione di euro per due giorni sulla prevenzione sanitaria, tra hotel a 4 stelle, gala e affidamenti diretti. Il Ministero della Salute lancia gli Stati Generali della Prevenzione a Vai su Facebook

Campitiello: De Luca? Gli hanno risposto i cittadini con la partecipazione oggi a Napoli.

Campitiello: “De Luca? Gli hanno risposto i cittadini con la partecipazione oggi a Napoli” - Quanto alle parole del presidente De Luca, non so a cosa fa riferimento, credo che la miglior risposta sia arrivata dai suoi cittadini con la partecipazione ... Secondo sardegnareporter.it