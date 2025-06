Campione di motociclismo aggredito da banditi con tirapugni per una collana d' oro

Un episodio di violenza che scuote la comunità: nel cuore di Mondragone, il promettente motociclista Paolo Conte ha vissuto momenti di puro terrore, aggredito da banditi armati di tirapugni per una collana d'oro. Un attacco ingiustificato che mette in luce l’urgenza di rafforzare la sicurezza e proteggere chi, come lui, lavora con passione e dedizione, affinché episodi del genere non si ripetano.

Attimi di terrore sabato sera sul lungomare di Mondragone per Paolo Conte, 24 anni, promettente pilota motociclistico originario di Grazzanise. Il giovane talento del Team Chiodo Moto Racing, attualmente in gara nel campionato Civ Sportbike, è stato brutalmente aggredito da un gruppo di ragazzi.

