Campionato Italiano Over 55 | Ct Etruria agli Spareggi per il Titolo

Il campionato italiano over 55 maschile al Ct Etruria si avvicina a un finale emozionante e incerto. Dopo una terza giornata ricca di sorprese, tre squadre si trovano a pari punti, determinando uno spareggio che deciderà il nuovo campione nazionale. Una conclusione inaspettata che aggiunge suspense e attesa a questa avvincente stagione. La passione e la competizione si fanno ancora più intense, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso fino all’ultimo colpo.

La terza e ultima giornata delle finali del campionato italiano a squadra over 55 maschile, in svolgimento al Ct Etruria, non è stata tale. Nel senso che grazie all'impresa compiuta dai padroni di casa nel match conclusivo in programma secondo il calendario regolare, tre squadre si sono ritrovate al primo posto a pari punti e quindi oggi si dovrà andare agli spareggi per assegnare il tricolore. Un epilogo inaspettato che dunque prolunga una tre giorni che è stata molto emozionante, soprattutto per quanto accaduto ieri. Il Ct Etruria, infatti, ha guadagnato la possibilità di andare al doppio di spareggio grazie al successo ottenuto sull'Appia Roma in extremis, grazie al successo siglato dalla coppia Gerbi-Filippeschi per 7-6 6-2, dopo che Carcani aveva perso il singolare iniziale e che nel secondo Di Vita aveva vinto ristabilendo la parità.

In questa notizia si parla di: campionato - italiano - over - etruria

