Campionato italiano di calcio dei medici al via la 23esima edizione | due formazioni palermitane in gara

Il campionato italiano di calcio dei medici si prepara a vivere la sua 23ª edizione, tornando in Puglia per la quarta volta, questa volta a Monopoli. Dopo aver fatto tappa a Castellaneta, Otranto e Gallipoli, l’evento promette emozioni e competizione tra due formazioni palermitane. Un appuntamento imperdibile che unisce passione sportiva e solidarietà, celebrando il talento e l’impegno dei professionisti della medicina. Le sfide si preannunciano avvincenti, e tutto è pronto per un’altra grande festa del calcio medico.

