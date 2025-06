Campionato di Eccellenza | 35 anni di storia e sfide per le squadre marchigiane

Campionato di Eccellenza, un titolo che da 35 anni accompagna le ambizioni e le sfide delle squadre marchigiane. Quest’anno, con il suo numero di partecipanti fermo a 17, si ripropone il dilemma di un torneo che potrebbe allungarsi, portando turni infrasettimanali e un ritmo più intenso. Ma questa situazione, pur complessa, testimonia la passione e la tenacia del calcio regionale, che continua a scrivere pagine emozionanti di sport e determinazione.

Il campionato di Eccellenza che quest’anno festeggia il suo 35esimo anniversario potrebbe essere dispari nel senso che le società che hanno diritto d’iscrizione a questo torneo sono 17. Un numero non anomalo considerando che anche quattro stagioni fa le società partecipanti erano 17, ma da sempre non gradito perché si finirebbe per allungare la stagione e perché bisognerebbe giocare dei turni infrasettimanali, cosa che non succederebbe con un percorso più lineare come è quello a 16 squadre. Per saperne di più bisognerà attendere la scadenza delle iscrizioni, le graduatorie dei ripescaggi e soprattutto le decisioni del Comitato Regionale della Figc. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it