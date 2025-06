Campionati Societari Assoluti 2025 festa per Brescia ed Enterprise

Il weekend di Brescia si è acceso con emozioni e trionfi epici ai Campionati Societari Assoluti 2025. La Finale Oro, disputata all’impianto “Gabre Gabric” di Sanpolino, ha scritto nuove pagine di storia atletica: Atletica Brescia 1950 conquista il suo settimo scudetto consecutivo al femminile, mentre Enterprise Sport&Service ritorna sul tetto d’Italia maschile dopo quattro anni. La passione e l’agonismo hanno regalato spettacolo e orgoglio a tutta la città. La festa è appena iniziata!

