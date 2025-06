Campionati regionali Uisp di pattinaggio pioggia di medaglie per La Stella

appuntamenti che hanno celebrato talento e passione. La Stella, protagonista assoluta di questa kermesse, ha conquistato una pioggia di medaglie, dimostrando ancora una volta di essere una vera eccellenza nel pattinaggio artistico regionale. Un trionfo che premia impegno, dedizione e il sorriso di chi sogna sempre in grande.

Si sono conclusi da poco i campionati regionali Uisp di pattinaggio artistico, che negli scorsi mesi hanno visto coinvolte numerosissime atlete in tutte le categorie in giro per i palazzetti della Toscana. Prato, Massa, Grosseto, piste di pattinaggio che sono state teatro degli splendidi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Campionati regionali Uisp di pattinaggio, pioggia di medaglie per "La Stella"

In questa notizia si parla di: pattinaggio - campionati - regionali - uisp

Pattinaggio artistico: Marco Perrotti campione regionale Fisr, Viola Gabellini verso i campionati italiani - Il Pattinaggio Riccione, sezione artistico, celebra la conquista di Marco Perrotti, campione regionale FISR nella categoria Divisione Nazionale D maschile.

Secondo gruppo di atlete ai campionati Italiani Uisp di Calderara. Tutte le nostre atlete hanno condotto una bella gara e possono essere orgogliose dei risultati ottenuti. Decimo posto per #elisaconcilia dopo sei anni di assenza dalle piste e’ un bellissimo risult Vai su Facebook

Pattinaggio Artistico La Stella: podi e medaglie a non finire ai regionali Uisp; Gruppi Folk. Il Trofeo Inter Regionale UISP Lombardia è alle porte; Toscana - Pattinaggio artistico, entra nel vivo la Fase regionale Uisp.

Regionali Fir e Uisp, pioggia di medaglie per le pattinatrici della Polisportiva La Rosa - La giornata del 25 Aprile ricchissima di appuntamenti sportivi, dove per il pattinaggio di alto livello per le categorie effettive Agonistiche si sono disputati in contemporanea i campionati regionali ... Come scrive livornopress.it

Faccin Matilde d’argento ai campionati regionali Uisp di solo dance - Domenica scorsa, presso l’ impianto coperto delle Fornaci, la società di pattinaggio Pistoiese ha ospitato la fase Regionale UISP del Campionato di SOLO DANCE per le categorie Nazionali. Riporta livornopress.it