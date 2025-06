Campionati Internazionali Nordamericani di Pokémon 2025 L’Italia trionfa nella categoria Master

L’energia e l’abilità degli allenatori italiani brillano ancora una volta a livello internazionale: ai Campionati Nordamericani Pokémon 2025 di New Orleans, Federico Camporesi ha conquistato il titolo nella categoria Master, portando a casa una vittoria prestigiosa nel panorama globale. Questo trionfo segna un passo importante verso i Mondiali di Anaheim, dimostrando che il talento italiano è sempre più protagonista nel mondo dei Pokémon. La sfida continua, e il futuro riserva ancora grandi successi.

A New Orleans, Louisiana, si sono conclusi da poche ore i Campionati Internazionali Nordamericani Pokémon 2025, l'ultimo appuntamento dei Campionati Internazionali della stagione 2025 prima dei Mondiali Pokémon che si terranno dal 15 al 17 agosto ad Anaheim, in California. A trionfare nella categoria Master dei videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, è stato Federico Camporesi con una vittoria sul compagno dei NOVO Esports, Marco Hemantha Kaludura Silva. Una finale tutta azzurra che conferma ancora una volta le abilità dei nostri Allenatori nel panorama competitivo globale e che vede, per la prima volta nella storia di un Campionato Nordamericano, un italiano in cima alla classifica.

In questa notizia si parla di: pokémon - campionati - internazionali - nordamericani

