CAMPI torna con il singolo Tutto a posto | ritmo e riflessione nel nuovo brano disponibile dal 20 giugno 2025

Campi torna con il singolo "Tutto a posto", un brano che unisce ritmo incalzante e riflessione profonda sull'epoca moderna. Disponibile dal 20 giugno 2025 su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica, questa canzone rappresenta un nuovo capitolo per l’artista, sostenuto dal MiC e SIAE nel programma “Per Chi Crea”. Un ascolto coinvolgente che invita a riflettere anche sotto l’apparente superficialità del ritmo. Arriva “Tutto a posto”: un invito a scoprire cosa si nasconde dietro il sorriso.

Dal 20 giugno 2025 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Tutto a posto”, il nuovo singolo di Campi realizzato con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. “Tutto a Posto” è un uptempo dal ritmo incalzante e dal mood apparentemente positivo, che cela però una riflessione profonda sullo smarrimento nell’epoca contemporanea. Un nuovo capitolo per CAMPI: arriva “Tutto a posto”. A partire da giovedì 20 giugno 2025, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica il nuovo singolo di CAMPI, intitolato “Tutto a posto”. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com