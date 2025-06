Camper in Viaggio 2025 torna con Alessia Mancini e Tinto su Rai1 | le anticipazioni della nuova stagione

Preparati a vivere un’avventura indimenticabile con “Camper in viaggio 2025”! Alessia Mancini e Tinto sono pronti a condurti tra paesaggi mozzafiato, culture affascinanti e storie sorprendenti, in una nuova stagione ricca di sorprese. Dal 16 giugno 2025 su Rai1, il viaggio più coinvolgente dell’anno ti aspetta: scopri tutte le anticipazioni e lasciati conquistare dall’energia di questa entusiasmante avventura!

Al via la nuova stagione di “ Camper in viaggio 2025 “, il programma itinerante condotto da Alessia Mancini e Tinto in partenza su Rai1. Scopriamo le anticipazioni e le novità di questa nuova edizione! Camper in viaggio 2025 con Alessia Mancini e Tinto su Rai1. Tutto pronto per la nuova edizione di “ Camper in viaggio 2025 “, il programma condotto da Alessia Mancini e Tinto in partenza da lunedì 16 giugno 2025 dalle ore 11.30 su Rai1. Il programma itinerante vedrà i due conduttori viaggiare per l’Italia in compagnia di veri camperisti. Alla scoperta del nostro Paese in camper, con regole strettissime e missioni giornaliere affidate ai due dal “Professore” Umberto Broccoli. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Camper in Viaggio 2025 torna con Alessia Mancini e Tinto su Rai1: le anticipazioni della nuova stagione

