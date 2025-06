campeggio abusivo multa da 500 euro

Un fine settimana di controlli intensificati da parte della Polizia locale di Ravenna ha portato alla scoperta di campeggi abusivi e comportamenti irresponsabili lungo le località rivierasche. Multate per un totale di 500 euro, alcune coppie sono state sorprese mentre bivaccavano o si trovavano in stato di ubriachezza tra spiagge e centro città. La lotta all’abusivismo e all’inciviltà continua: proteggiamo insieme il nostro territorio e il relax delle famiglie.

Weekend di sanzioni della Polizia locale nei confronti di persone sorprese a bivaccare o ubriache tra le località rivierasche e la città di Ravenna. Le prime multe, per un totale di 500 euro, sono state fatte per campeggio abusivo a una coppia di cittadini rumeni, un uomo di 42 anni e una donna di 41, che avevano montato una tenda in via Fratelli Vivaldi a Lido di Classe (nella foto). Gli agenti della Polizia locale di Ravenna, intervenuti con più pattuglie, hanno recuperato la tenda e diverso materiale sparso in un prato. Ai due sono state applicate sanzioni per le violazioni dell’articolo 15 del regolamento di Polizia urbana (150 euro per ciascuno) e della legge sulle ‘Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città’ (100 euro per ciascuno). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it