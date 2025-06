Campagna abbonamenti Roma via col botto e col bug | 8000 tessere in poche ore ma è caos

La campagna abbonamenti della Roma ha fatto il botto, con 8.000 tessere vendute in poche ore, ma non senza qualche intoppo: 232 casi di caos e confusione. Al momento di sottoscrivere, molti utenti hanno ricevuto la ricevuta e l'accesso all'area riservata all’indirizzo di altri, creando scompiglio tra tifosi e staff. Una situazione che richiede interventi rapidi per ripristinare ordine e fiducia.

