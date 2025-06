Camorra ed estorsioni dei nuovi Casalesi al via il processo per i due ' fedelissimi' del boss Mezzero

Si apre un capitolo cruciale nella lotta contro le nuove forme di criminalità organizzata in Campania. Il processo ai fedelissimi di Mezzero, Vincenzo Addario e Giuseppe Diana, rappresenta un passo importante per smantellare le imprese illecite dei Casalesi e garantire giustizia. Un confronto essenziale tra legalità e omertà, che potrebbe segnare un punto di svolta nella lotta contro la camorra.

Al via il processo per Vincenzo Addario 59enne di Santa Maria Capua Vetere e Giuseppe Diana, 79enne di San Cipriano d’Aversa ‘fedelissimi’ del boss Antonio Mezzero accusati a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, incendio, detenzione di armi e ricettazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Camorra ed estorsioni dei nuovi Casalesi, al via il processo per i due 'fedelissimi' del boss Mezzero

In questa notizia si parla di: processo - fedelissimi - boss - mezzero

Camorra ed estorsioni dei nuovi Casalesi, al via il processo per i due 'fedelissimi' del boss Mezzero; CASAL DI PRINCIPE: NUOVA ONDATA CRIMINALE, BOSS E 12 AFFILIATI A GIUDIZIO; Camorra ed estorsioni dei nuovi Casalesi, giudizio immediato per il boss Mezzero e 12 'fedelissimi'.

Minacciò pm durante processo, definitiva condanna a boss - Diventa definitiva la condanna ad un anno e tre mesi di reclusione per il presunto boss di Limbadi Pantaleone ... Lo riporta ansa.it

Scissionisti, condanna definitiva per il boss Amato jr e nuovo processo per alcuni fedelissimi - Ed è probabile che saranno questi gli argomenti da ridiscutere nel nuovo processo d’appello per i fedelissimi del giovane boss degli scissionisti. Da ilmattino.it