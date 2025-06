Cammello fugge dal circo e va a spasso per le strade del Salento | il video

Un episodio insolito ha catturato l'attenzione di Ugento: un cammello, fuggito da un circo, si aggira libero per le strade della città. Il suo spunto di curiosità si trasforma anche in un'opportunità di riflessione sul trattamento degli animali nei circhi, riaccendendo il dibattito pubblico. La spontaneità di questa fuga ci invita a ripensare al modo in cui trattiamo queste meravigliose creature. Continue to read.

Domenica 15 giugno un cammello è stato avvistato a passeggio per le strade di Ugento, in Puglia. L'animale, probabilmente fuggito da un circo attendato nelle vicinanze, ha catturato l'attenzione dei cittadini che lo hanno filmato. Ma la presenza di questo animale ha anche riaperto il dibattito sullo sfruttamento degli animali nei circhi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cammello - circo - strade - fugge

