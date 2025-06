Cammaroto | Napoli Nunez e Lucca piste slegate Chiesa e Hien nel mirino

Il calciomercato del Napoli si infiamma: Nunez e Lucca sono piste slegate, mentre Chiesa e Hien sono nel mirino. Con Skriniar come ipotesi, Ndoye in pole position e aggiornamenti su Anguissa e Lookman, la squadra si prepara a un'estate di decisioni cruciali. A un mese dal ritiro di Dimaro, il club lavora intensamente per consegnare ad Antonio una rosa competitiva e pronta alle sfide della nuova stagione.

Cammaroto: “Napoli, Nunez e Lucca piste slegate, Chiesa e Hien nel mirino, ipotesi Skriniar, Ndoye in pole, ultime su Anguissa, Lookman e le partenze”. Emanuele Cammaroto su NapoliMagazine.Com fa il punto della situazione riguardante il mercato del Napoli. Questo quanto scrive il giornalista esperto di calciomercato: Ad un mese dal ritiro di Dimaro il Napoli comincia a stringere i tempi per consegnare un organico quasi pronto ad Antonio Conte. . Capitolo attacco. Nunez e Lucca, piste slegate. Ribadiamolo ancora una volta a chi li considera alternativi. In uscita Simeone, Ngonge e Raspadori. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Cammaroto: “Napoli, Nunez e Lucca piste slegate, Chiesa e Hien nel mirino”

