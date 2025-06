Camera Comitato di vigilanza in missione a Londra

azioni di vigilanza e cooperazione internazionale, rafforzando i rapporti con le istituzioni britanniche e condividendo strategie per garantire trasparenza e integrità. Un passo deciso verso una collaborazione più stretta tra Italia e Regno Unito nel settore della documentazione e della tutela democratica, che promette di portare benefici concreti e duraturi per entrambe le nazioni.

ROMA – I prossimi 17 e 18 giugno una delegazione del Comitato di vigilanza sull’attività di documentazione, guidata dalla presidente Anna Ascani (foto), vicepresidente della Camera, sarà a Londra, alla House of Commons. Fanno parte della delegazione anche il questore della Camera, Filippo Scerra e le deputate Ilaria Cavo e Rosaria Tassinari. Durante la visita, che segue quella a Bruxelles dello scorso aprile, la delegazione approfondirà le modalità di esercizio delle funzioni di controllo parlamentare e di monitoraggio delle politiche pubbliche all’interno del Parlamento britannico, gli strumenti di controllo parlamentare e di controllo indipendente sulla gestione dei fondi pubblici e le tipologie di documentazione parlamentare di supporto a queste funzioni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Camera, Comitato di vigilanza in missione a Londra

